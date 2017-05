Class A & B Regional Scores

LAWTON, OK (KSWO) - Scores from Southwest Oklahoma teams in the Class A and Class B Regional Tournaments.

CLASS A

Boys Winners Bracket

CYRIL 93 - Fox 44

Union City 74 - GERONIMO 46

Girls winners Bracket

CYRIL 53 - WAURIKA 37

VELMA-ALMA 43 - CENTRAL HIGH 41

Consolation Boys Bracket

VELMA-ALMA 46 - RYAN 40

RINGLING 60 - Maysville 46

Binger-Oney 43 - FLETCHER 37

Consolation Girls Bracket

EMPIRE 67 - Maysville 22

Union City 48 - GERONIMO 31

Binger-Oney 47 - FLETCHER 32

CLASS B

Boys Winners Bracket

DUKE 56 - INDIAHOMA 54

Earlsboro 53 - Chattanooga 52

Girls Winners Bracket

Gracemont 44 - CHATTANOOGA 37

DUKE 39 - Mt. View Gotebo 31

Consolation Boys Bracket

OLUSTEE 75 - CEMENT 63

BIG PASTURE 61 - Gracemont 48

BLAIR 50 - Corn Bible 43

Consolation Girls Bracket

TEMPLE 51 - INDIAHOMA 43

GRANDFIELD 52 - Earlsboro 47

TIPTON 64 - Corn Bible 44

