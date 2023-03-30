Early voting begins across Oklahoma for municipal elections
LAWTON, Okla. (KSWO) - Voters across Oklahoma can head to their local election boards Thursday and Friday for early voting.
This time, voters will be headed to the polls to vote on nearly 50 races across southwest Oklahoma.
Voters across the area will be electing new mayors, council members and school board members. There are also a few propositions including two in Elgin, two in Gotebo and one for Fox Public Schools which includes some voters in Stephens County.
Voting day will be April 4 from 7 a.m. to 7 p.m. at your regular voting location.
For more information or to find out what elections you are eligible to vote in go to the Oklahoma Voter Portal.
Below is a full list of elections across southwest Oklahoma (note: some races are listed in two different counties due to borders of towns and school districts crossing county lines).
COMANCHE
CEMENT PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
STEVE PELZER
KAREN GLASS
CITY OF CACHE
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 2
MANDY MARTINE-RALSTON
KENNETH LYON
PHYLLIS MYERS
TOWN OF CHATTANOOGA
BOARD OF TRUSTEES
RUSSELL LOFTIN
WILLIAM HARPER
ALVIE CLABORN
CITY OF ELGIN
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 4
CHRIS MARTINI
TRAVIS BENNETT
PROPOSITION NO. 1
PROPOSITION NO. 2
TOWN OF FLETCHER
BOARD OF TRUSTEES
JAROD IGO
KEVIN L. HUTCHESON
BARBARA WILSON
KIM HYNEMAN
STEVE BENTLEY
JOHN MONROE
ROSS A COX
CITY OF GERONIMO
MAYOR
LESLEY MALLOW
CLAUDIA COOSEWOON
TOWN OF INDIAHOMA
BOARD OF TRUSTEES
DON PROBST
BOBBY E. SORRELLS
STACIE CHIBITTY
TOWN OF STERLING
BOARD OF TRUSTEES
DALE WINKLER
CHARLES PUCCIO
VICKY BYRD
RALPH LEE EDDY
FLOWER MOUND PUBLIC SCHOOL
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 2
KAYLEE SMITH
KATHY PLUNK
STERLING PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
JEFFREY MILAM
JOHN BUDD
GERONIMO PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
LISA RUSH
BOBBY SCARFONE
CHATTANOOGA PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
BRYAN BUCHWALD
BRANDON COLLINS
EMPIRE PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
JERRY THOMAS WHATLEY
SUSAN KAY DRESSER
COTTON
GERONIMO PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
LISA RUSH
BOBBY SCARFONE
CHATTANOOGA PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
BRYAN BUCHWALD
BRANDON COLLINS
EMPIRE PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
JERRY THOMAS WHATLEY
SUSAN KAY DRESSER
GRANDFIELD PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
YESSICA RODRIGUEZ
JEREMY WOOD
HARMON
CITY OF HOLLIS
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 1
NEGILLA Y. CROWDER
DARRELL HANKS
JACKSON
TOWN OF BLAIR
BOARD OF TRUSTEES, OFFICE NO. 2 (Unexpired Term)
NIKI GRAUMANN
LIZ McGREGOR
ALTUS PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 2 (Unexpired Term)
MELISSA CHAVEZ
ANGELA CORONADO
JEFFERSON
TOWN OF RYAN
BOARD OF TRUSTEES
STEPHEN L DYER
TERRY GRANTHAM
DAVID JACKSON
CITY OF WAURIKA
COUNCILMEMBER - COMMISSIONER, POSITION NO. 5
JAMES TERRY
JANA GAINES
RINGLING PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
BRIAN THOMPSON
T. J. NEBLE
KIOWA
TOWN OF GOTEBO
PROPOSITION NO. 1
PROPOSITION NO. 2
TOWN OF MOUNTAIN VIEW
BOARD OF TRUSTEES
SUSIAN McALISTER
LEON HOBBS
EVELYN MAYNARD
SCOTT SMITH
SIDNEY FISCHER
CITY OF SNYDER
MAYOR
RODNEY BARTLETT
CRISTINA HARWELL-STAPLETON
CLIFFORD BARNARD
STEPHENS
FOX PUBLIC SCHOOLS
PROPOSITION
STERLING PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
JEFFREY MILAM
JOHN BUDD
ELMORE CITY-PERNELL SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
DAVID DELLIN
CARL STEVENS
RINGLING PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
BRIAN THOMPSON
T. J. NEBLE
CITY OF COMANCHE
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER WARD NO. 3
GREG MORGAN
SHARON K ROUNDS
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER AT-LARGE
DENNIS McQUINN
BRAYDEN HARRIS
KEITH HAMPTON
TOWN OF VELMA
BOARD OF TRUSTEES
JUSTIN TUGMON
JIMMIE CASTOR
JESSICA BRYANT
DENNIS DICKERSON
DUNCAN PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
ERIC DAVIS
TAYLOR STRONG
VELMA-ALMA PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 1 (Unexpired Term)
CHANCE JENKINS
JASON BARTLING
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
B.J. CHAPMAN
KYLE FIRESTONE
EMPIRE PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
JERRY THOMAS WHATLEY
SUSAN KAY DRESSER
MARLOW PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
LARRY R. JOHNSON II
CHRIS SHELBY
TILLMAN
TOWN OF CHATTANOOGA
BOARD OF TRUSTEES
RUSSELL LOFTIN
WILLIAM HARPER
ALVIE CLABORN
CHATTANOOGA PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
BRYAN BUCHWALD
BRANDON COLLINS
CITY OF GRANDFIELD
MAYOR
PAULA SCHOONOVER
KENT KINZER
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 1 (Unexpired Term)
JEFFREY EWTON
JOSEPH McCULLOUGH
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 2
JAMES JACKSON JR
JOHN NARAMOR
COUNCILMEMBER - COUNCILMEMBER, WARD NO. 4
BONNIE L. KIELTY
KENDA DEAN
TOWN OF TIPTON
BOARD OF TRUSTEES, OFFICE NO. 1
EVAN STEVENS
LINDA F. WOOD
FREDERICK PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
TRENTON MEFFORD
VINSON N. ORR
GRANDFIELD PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
YESSICA RODRIGUEZ
JEREMY WOOD
TIPTON PUBLIC SCHOOLS
BOARD MEMBER - OFFICE NO. 3
CAITLYN WARD
GREG NUNLEY
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