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Election Results: City of Wichita Falls, Texas propositions

Elections took place all over the country on Tuesday night with several important decisions...
Elections took place all over the country on Tuesday night with several important decisions being made in Wichita Falls and across the State of Texas.(MGN)
By Cole Brumbelow
Published: Nov. 7, 2023 at 10:41 PM CST|Updated: 56 minutes ago
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WICHITA FALLS, Texas (KSWO) - Elections took place all over the country on Tuesday night with several important decisions being made in Wichita Falls and across the State of Texas.

The results of the elections will be updated as they are made available.

Here are the unofficial results:

Wichita Falls

Mayor

Tim Short - 5,563

Carol Murray - 1,663

Beverly Taylor Ellis - 965

Scott Poenitzsch - 588

City Council - District 3

Jeff Browning - 1,434

Cathy Dodson - 627

City Council - District 4

Mike Battaglino - 1,481

Samuel Pak - 681

Kevin Hunter - 425

City Council - District 5

Tom Taylor - 567

Steven Jackson - 299

State of Texas

All descriptions are from the Texas Secretary of State’s website.

State Proposition 1

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROTECTING THE RIGHT TO ENGAGE IN FARMING, RANCHING, TIMBER PRODUCTION, HORTICULTURE, AND WILDLIFE MANAGEMENT.”

For - 1,661,048

Against - 400,809

State Proposition 2

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING A LOCAL OPTION EXEMPTION FROM AD VALOREM TAXATION BY A COUNTY OR MUNICIPALITY OF ALL OR PART OF THE APPRAISED VALUE OF REAL PROPERTY USED TO OPERATE A CHILD-CARE FACILITY.”

For - 1,297,128

Against - 712,597

State Proposition 3

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROHIBITING THE IMPOSITION OF AN INDIVIDUAL WEALTH OR NET WORTH TAX, INCLUDING A TAX ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE ASSETS AND LIABILITIES OF AN INDIVIDUAL OR FAMILY.”

For - 1,394,382

Against - 599,874

State Proposition 4

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO ESTABLISH A TEMPORARY LIMIT ON THE MAXIMUM APPRAISED VALUE OF REAL PROPERTY OTHER THAN A RESIDENCE HOMESTEAD FOR AD VALOREM TAX PURPOSES; TO INCREASE THE AMOUNT OF THE EXEMPTION FROM AD VALOREM TAXATION BY A SCHOOL DISTRICT APPLICABLE TO RESIDENCE HOMESTEADS FROM $40,000 TO $100,000; TO ADJUST THE AMOUNT OF THE LIMITATION ON SCHOOL DISTRICT AD VALOREM TAXES IMPOSED ON THE RESIDENCE HOMESTEADS OF THE ELDERLY OR DISABLED TO REFLECT INCREASES IN CERTAIN EXEMPTION AMOUNTS; TO EXCEPT CERTAIN APPROPRIATIONS TO PAY FOR AD VALOREM TAX RELIEF FROM THE CONSTITUTIONAL LIMITATION ON THE RATE OF GROWTH OF APPROPRIATIONS; AND TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO PROVIDE FOR A FOUR-YEAR TERM OF OFFICE FOR A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CERTAIN APPRAISAL DISTRICTS.”

For - 1,730,638

Against - 315,644

State Proposition 5

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT RELATING TO THE TEXAS UNIVERSITY FUND, WHICH PROVIDES FUNDING TO CERTAIN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION TO ACHIEVE NATIONAL PROMINENCE AS MAJOR RESEARCH UNIVERSITIES AND DRIVE THE STATE ECONOMY.”

For - 1,287,906

Against - 737,588

State Proposition 6

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT CREATING THE TEXAS WATER FUND TO ASSIST IN FINANCING WATER PROJECTS IN THIS STATE.”

For - 1,576,102

Against - 462,760

State Proposition 7

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE CREATION OF THE TEXAS ENERGY FUND TO SUPPORT THE CONSTRUCTION, MAINTENANCE, MODERNIZATION, AND OPERATION OF ELECTRIC GENERATING FACILITIES.”

For - 1,338,674

Against - 696,416

State Proposition 8

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT CREATING THE BROADBAND INFRASTRUCTURE FUND TO EXPAND HIGH-SPEED BROADBAND ACCESS AND ASSIST IN THE FINANCING OF CONNECTIVITY PROJECTS.”

For - 1,397,700

Against - 627,902

State Proposition 9

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING THE 88TH LEGISLATURE TO PROVIDE A COST-OF-LIVING ADJUSTMENT TO CERTAIN ANNUITANTS OF THE TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS.”

For - 1,722,314

Against - 338,593

State Proposition 10

“PROPOSITION NUMBER 10 (SJR 87) THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO EXEMPT FROM AD VALOREM TAXATION EQUIPMENT OR INVENTORY HELD BY A MANUFACTURER OF MEDICAL OR BIOMEDICAL PRODUCTS TO PROTECT THE TEXAS HEALTHCARE NETWORK AND STRENGTHEN OUR MEDICAL SUPPLY CHAIN.”

For - 1,116,090

Against - 888,021

State Proposition 11

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING THE LEGISLATURE TO PERMIT CONSERVATION AND RECLAMATION DISTRICTS IN EL PASO COUNTY TO ISSUE BONDS SUPPORTED BY AD VALOREM TAXES TO FUND THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES.”

For - 1,208,417

Against - 727,563

State Proposition 12

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE ABOLITION OF THE OFFICE OF COUNTY TREASURER IN GALVESTON COUNTY.”

For - 992,485

Against - 852,507

State Proposition 13

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO INCREASE THE MANDATORY AGE OF RETIREMENT FOR STATE JUSTICES AND JUDGES.”

For - 761,550

Against - 1,247,671

State Proposition 14

“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE CREATION OF THE CENTENNIAL PARKS CONSERVATION FUND TO BE USED FOR THE CREATION AND IMPROVEMENT OF STATE PARKS.”

For - 1,537,579

Against - 488,079

The most recent results are as of 11:47 p.m.

To view results for the State of Texas, you can click here.

For Wichita Falls, you can click here.

Copyright 2023 KSWO. All rights reserved.

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