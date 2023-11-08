Election Results: City of Wichita Falls, Texas propositions
WICHITA FALLS, Texas (KSWO) - Elections took place all over the country on Tuesday night with several important decisions being made in Wichita Falls and across the State of Texas.
The results of the elections will be updated as they are made available.
Here are the unofficial results:
Wichita Falls
Mayor
Tim Short - 5,563
Carol Murray - 1,663
Beverly Taylor Ellis - 965
Scott Poenitzsch - 588
City Council - District 3
Jeff Browning - 1,434
Cathy Dodson - 627
City Council - District 4
Mike Battaglino - 1,481
Samuel Pak - 681
Kevin Hunter - 425
City Council - District 5
Tom Taylor - 567
Steven Jackson - 299
State of Texas
All descriptions are from the Texas Secretary of State’s website.
State Proposition 1
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROTECTING THE RIGHT TO ENGAGE IN FARMING, RANCHING, TIMBER PRODUCTION, HORTICULTURE, AND WILDLIFE MANAGEMENT.”
For - 1,661,048
Against - 400,809
State Proposition 2
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING A LOCAL OPTION EXEMPTION FROM AD VALOREM TAXATION BY A COUNTY OR MUNICIPALITY OF ALL OR PART OF THE APPRAISED VALUE OF REAL PROPERTY USED TO OPERATE A CHILD-CARE FACILITY.”
For - 1,297,128
Against - 712,597
State Proposition 3
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROHIBITING THE IMPOSITION OF AN INDIVIDUAL WEALTH OR NET WORTH TAX, INCLUDING A TAX ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE ASSETS AND LIABILITIES OF AN INDIVIDUAL OR FAMILY.”
For - 1,394,382
Against - 599,874
State Proposition 4
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO ESTABLISH A TEMPORARY LIMIT ON THE MAXIMUM APPRAISED VALUE OF REAL PROPERTY OTHER THAN A RESIDENCE HOMESTEAD FOR AD VALOREM TAX PURPOSES; TO INCREASE THE AMOUNT OF THE EXEMPTION FROM AD VALOREM TAXATION BY A SCHOOL DISTRICT APPLICABLE TO RESIDENCE HOMESTEADS FROM $40,000 TO $100,000; TO ADJUST THE AMOUNT OF THE LIMITATION ON SCHOOL DISTRICT AD VALOREM TAXES IMPOSED ON THE RESIDENCE HOMESTEADS OF THE ELDERLY OR DISABLED TO REFLECT INCREASES IN CERTAIN EXEMPTION AMOUNTS; TO EXCEPT CERTAIN APPROPRIATIONS TO PAY FOR AD VALOREM TAX RELIEF FROM THE CONSTITUTIONAL LIMITATION ON THE RATE OF GROWTH OF APPROPRIATIONS; AND TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO PROVIDE FOR A FOUR-YEAR TERM OF OFFICE FOR A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CERTAIN APPRAISAL DISTRICTS.”
For - 1,730,638
Against - 315,644
State Proposition 5
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT RELATING TO THE TEXAS UNIVERSITY FUND, WHICH PROVIDES FUNDING TO CERTAIN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION TO ACHIEVE NATIONAL PROMINENCE AS MAJOR RESEARCH UNIVERSITIES AND DRIVE THE STATE ECONOMY.”
For - 1,287,906
Against - 737,588
State Proposition 6
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT CREATING THE TEXAS WATER FUND TO ASSIST IN FINANCING WATER PROJECTS IN THIS STATE.”
For - 1,576,102
Against - 462,760
State Proposition 7
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE CREATION OF THE TEXAS ENERGY FUND TO SUPPORT THE CONSTRUCTION, MAINTENANCE, MODERNIZATION, AND OPERATION OF ELECTRIC GENERATING FACILITIES.”
For - 1,338,674
Against - 696,416
State Proposition 8
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT CREATING THE BROADBAND INFRASTRUCTURE FUND TO EXPAND HIGH-SPEED BROADBAND ACCESS AND ASSIST IN THE FINANCING OF CONNECTIVITY PROJECTS.”
For - 1,397,700
Against - 627,902
State Proposition 9
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING THE 88TH LEGISLATURE TO PROVIDE A COST-OF-LIVING ADJUSTMENT TO CERTAIN ANNUITANTS OF THE TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS.”
For - 1,722,314
Against - 338,593
State Proposition 10
“PROPOSITION NUMBER 10 (SJR 87) THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO AUTHORIZE THE LEGISLATURE TO EXEMPT FROM AD VALOREM TAXATION EQUIPMENT OR INVENTORY HELD BY A MANUFACTURER OF MEDICAL OR BIOMEDICAL PRODUCTS TO PROTECT THE TEXAS HEALTHCARE NETWORK AND STRENGTHEN OUR MEDICAL SUPPLY CHAIN.”
For - 1,116,090
Against - 888,021
State Proposition 11
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT AUTHORIZING THE LEGISLATURE TO PERMIT CONSERVATION AND RECLAMATION DISTRICTS IN EL PASO COUNTY TO ISSUE BONDS SUPPORTED BY AD VALOREM TAXES TO FUND THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF PARKS AND RECREATIONAL FACILITIES.”
For - 1,208,417
Against - 727,563
State Proposition 12
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE ABOLITION OF THE OFFICE OF COUNTY TREASURER IN GALVESTON COUNTY.”
For - 992,485
Against - 852,507
State Proposition 13
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO INCREASE THE MANDATORY AGE OF RETIREMENT FOR STATE JUSTICES AND JUDGES.”
For - 761,550
Against - 1,247,671
State Proposition 14
“THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT PROVIDING FOR THE CREATION OF THE CENTENNIAL PARKS CONSERVATION FUND TO BE USED FOR THE CREATION AND IMPROVEMENT OF STATE PARKS.”
For - 1,537,579
Against - 488,079
The most recent results are as of 11:47 p.m.
To view results for the State of Texas, you can click here.
For Wichita Falls, you can click here.
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